Viale: "Concorso Oss, terremo conto dell'anomalia spezzina"

La Spezia - "In consiglio regionale sono a disposizione di autorevoli enti di questo territorio, ci sono sedute di commissione sanità continue e c'è l'impegno di riferire in nome della massima trasparenza. La Regione Liguria garantisca una leale collaborazione agli enti locali e chiede di ottenere altrettanto". Morale della favola: un'audizione dell'assessore regionale Sonia Viale presso la commissione sanità del consiglio comunale spezzino non è alle viste. La richiesta era arrivata non solo dall'opposizione ma anche da rappresentanti dell'area governativa a Palazzo Civico, ovvero la stessa che esprime la Regione.

Viale annuncia poi a margine dell'incontro svolto presso l'ospedale Sant'Andrea del prossimo svolgimento del concorso per Oss, con la prospettiva di sanare l'anomalia sprugolina. "Terremo conto della specificità spezzina, in cui si era in passato esternalizzato il servizio. A Genova abbiamo svolto un'analisi del contesto e garantiremo il posto lavoro a chi ha lavorato fino ad oggi. Intanto con un concorso pubblico che sarà aperto a tutti, ma anche per chi non lo supererà troveremo il modo di sfruttare l'esperienza accumulata in questi anni, magari in altri settori".