Via il listino, in lista si va in cinque. Per il Pd spunta il nome di Erba, in Val di Magra sfida a tre

La Spezia - Cambia la legge elettorale e cambiano le liste che i partiti dovranno presentare per partecipare alle Regionali del prossimo autunno. Sembra infatti ormai questione di ore e poi il consiglio regionale della Liguria dovrebbe andare verso l'approvazione dell'eliminazione del listino e all'introduzione della preferenza di genere.

Il fatto comporterà l'aumento dei candidati per ogni lista che passeranno così da quattro a cinque. E con un posto in più i partiti potranno accontentare una persona in più (e scontentarne molte altre in più).



Nel Partito democratico spezzino i nomi dati per certi dagli addetti ai lavori sono quelli di Davide Natale e Fabrizia Pecunia, mentre sugli altri la partita è ancora aperta. Dei cinque nomi uno sarà riservato a Mdp - Articolo uno (con un uomo o una donna) e per i due slot restanti si potrebbe ragionare in termini di rappresentatività politica e territoriale.

Si fanno più insistenti, infatti, le voci che vorrebbero Luca Erba candidato come espressione della mozione Martina, mentre per rappresentare la Val di Magra a giocarsi il posto potrebbero essere il sindaco di Luni Alessandro Silvestri, il collega di Castelnuovo Daniele Montebello oppure Francesca Castagna, scelta obbligata nel caso in cui da Articolo uno dovesse essere proposto un uomo.