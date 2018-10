Via Milano a senso contrario? Forse sì ma non è facile

I consiglieri di minoranza Pecunia e Melley chiedono al Comune se, visti i picchi di traffico, non si possa pensare a soluzioni alternative. Quella del cambio di direzione di marcia è in valutazione. Ma ci sono dei ma...

La Spezia - E, se dopo anni, di senso unico da Corso Cavour a Via Fiume, la trafficatissima Via Milano tornasse a sviluppare una mobilità di senso contrario come negli anni '90? Un'idea di cui si sta discutendo negli uffici comunali di Piazza Europa con posizioni diverse: fra chi intravede un miglioramento della gestione dei flussi di traffico, specialmente nel periodo dell'alta stagione, e chi invece si pone la problematica tecnica, peraltro non banale, di una filovia che potrebbe non avere lo spazio nella curva che da Via Fiume porta all'ingresso della strada, è necessario trovare la quadra migliore.



Questione insomma apertissima e che necessiterà di approfondimenti, magari a partire dal prossimo consiglio comunale quando i capigruppo di minoranza Federica Pecunia (Pd) e Guido Melley (LeAli a Spezia) porranno le loro domande all'assessore competente: "Gli assi viabilistici in prossimità della staziona Ferroviaria sono caratterizzati da significativi volumi di traffico sia di mezzi privati che di mezzi pubblici - si legge nel testo -, in particolare sussistono spesso incolonnamenti ed ingorghi lungo Via Milano, come diversi cittadini hanno più volte evidenziato altre che agli scriventi anche all'attenzione di assessori e dirigenti comunali del settore Traffico e Viabilità".



Si chiedono i consiglieri scriventi se siano state nel frattempo condotte analisi e rilevazioni di tipo ambientale sulla via, anche relativamente alle emissioni da gas di scarico specie nei momenti di punta: "In caso negativo, riterremmo necessario e doveroso indagare tali dinamiche per fomire un quadro preciso alla cittadinanza. Considerato che la recente adozione da parte dalconsiglio comunale del nuovo Piano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (Put/Pums) non ha disciplinato puntualmente modifiche all'area in questione non sappiamo se l'amministrazione si sia posta realmente il problema. E' il momento di farlo, individuando magari le soluzioni viabilistiche più idonee ad alleggerire il traffico".