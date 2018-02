Via Firenze e Colombaio, convocata la commissione Vigilanza e controllo

La Spezia - Anche la commissione Vigilanza e controllo si occuperà delle alienazioni previste nel bilancio di previsione del Comune della Spezia.

Lo ha deciso la presidente Dina Nobili, che ha chiesto la convocazione della commissione stessa per giovedì 15 febbraio alle 15.30, per "valutare con i commissari la documentazione del Dup, in particolare per la vendita dell'asilo nido di Via Firenze e per il Parco del Colombaio di Pegazzano". Alla seduta parteciperanno l'assessore Manuela Gagliardi, l'architetto Emilio Erario e il dirigente Massimiliano Curletti.



"Ho chiesto questa commissione perché è importante capire come mai si vuole vendere scuole e parchi pubblici. L'alienazione dell'asili nido di Via Firenze, che tutt'ora è in funzione e che quindi riveste un ruolo sociale importante per il quartiere. E' un fatto da capire e che desta preoccupazione. Così come la cessione del Parco del Colombaio - prosegue Nobili - riveste un ruolo strategico per i quartieri di Pegazzano e Fabiano e non solo; un parco pubblico semmai

avrebbe necessità di investimenti anche per migliorare le zone periferiche Nord della Spezia e non certo alienazioni".