Via Almirante, Anpi e Arci: "Chiesto incontro a Peracchini, dopo una settimana nessun riscontro"

La Spezia - "Venerdì scorso abbiamo richiesto un incontro al sindaco Peracchini per esprimergli la nostra opinione in ordine all'intitolazione della strada a Giorgio Almirante e soprattutto conoscere la sua opinione in merito. Dopo una settimana non abbiamo ricevuto riscontro alcuno alla nostra richiesta". Lo affermano in una nota le sezioni spezzine di Arci e Anpi.

"Questo - proseguono i due sodalizi - ci pare il sintomo di un pregiudizio che vorremmo cancellare dalla nostra testa come da quella del Sindaco. Egli evidentemente ci considera interlocutori ostili e con i quali si fa prima a parlare il meno possibile, ma noi non lo siamo: siamo suoi concittadini e ci rivolgiamo alla principale istituzione cittadina senza il retro pensiero di parlare con un avversario. Questo premesso siamo contrari a celebrare la figura di Giorgio Almirante, non per antipatia ma per fondate ragioni storiche e politiche che vorremo spiegare al Sindaco".