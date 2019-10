Veschi replica a Cenerini: "Insulta perché è invidioso: lui i voti per la Regione non li ha presi"

La Spezia - "Fabio Cenerini mi risponde sul nuovo ospedale del Felettino con insulti personali. Sono in difficoltà i politici come Cenerini, perché il centrodestra sta facendo fallire la costruzione del nuovo ospedale pubblico della Spezia. Parla dei miei 15 anni in Regione, del vitalizio, che prendono tutti i parlamentari e consiglieri regionali e che oggi viene giustamente ridotto. Fabio Cenerini è invidioso, perché lui non ha mai preso i voti per essere eletto in Regione". Così Moreno Veschi, confluito in Articolo Uno - Mdp dal Pd, replica a Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.



"Io sono stato consigliere regionale sino al 2010 ed è merito anche del mio lavoro se il nuovo ospedale della Spezia era diventato la priorità ligure, convogliando la maggior parte dei finanziati per nuove strutture sanitarie stanziate dal governo Prodi per esso. In quanto al processo "spese pazze" che coinvolge tutti i consiglieri regionali, devo dire che le mie, che considero legittime, sono le più basse di tutto il consiglio. Pensi piuttosto, Cenerini, ai consiglieri regionali del suo partito già condannati", conclude Veschi.