Veschi contro i renziani: "Avete annientato la sinistra interna"

La Spezia - "I candidati del Pd della Spezia hanno attaccato Liberi e Uguali, sostenendo che farebbero un favore alla destra, ai leghisti e ai populisti, offendendo, così, persone che per tutta la vita hanno lottato contro le destre. Ma noi di LeU riteniamo che una politica di sinistra, che ponga al centro il lavoro, i diritti sociali e civili, sia il modo migliore per combattere le destre e i populismo. Leggi come il Jobs Act, volute dal PD, che hanno aumentato vertiginosamente la precarietà e dunque lo sfruttamento, hanno aiutato la destra e i populismo più di ogni disco rotto contro LeU, in nome di una unità del centrosinistra, colpita in questi anni dal Pd di Renzi e in Liguria della Paita.

I renziani hanno annientato la sinistra interna al PD, cioè coloro che propongono un nuovo centrosinistra, come Cuperlo, e hanno sostenuto in questi anni un PD autosufficiente ,che ha rotto con la sinistra, incorporando dentro di sé ,in tutta Italia, esponenti storicamente di destra, come Casini. E dopo tutto questo hanno il coraggio di proporsi come i paladini dell'unità. Le conseguenze delle politiche renziane si sono viste con il dissolvimento del centrosinistra in Liguria, a Genova e alla Spezia, per arroganza e mancato coinvolgimento dei cittadini. Il Pd di Renzi è partito dal risultato straordinario delle europee del 2014 per arrivare a oggi con una forte ripresa delle destre. Un Renzi che non polemizza mai con Berlusconi, perché spera in un accordo post-elettorale".



Moreno Veschi

Liberi e Uguali è l'unica proposta che garantisce la presenza in Parlamento e nel Paese di una sinistra di governo e la prospettiva di un vero e nuovo centrosinistra .