Veschi: "Sulla qualità della vita Asti continua a dire bugie"

La Spezia - Asti insiste. L'assessore ha risposto a un mio intervento su un suo precedente articolo dandomi del campagnolo chic. Bene, un punto a mio favore: prima mi dava del campagnolo ignorante. E continua a dire bugie.

Il Sole24Ore parla della qualità della vita nelle città per il 2018: quella del 2017 è stata pubblicata alla fine del 2017.

La Spezia, nel 2018, perde 10 punti rispetto al 2017 nella graduatoria della qualità della vita nelle città d'Italia. La giunta Peracchini amministra dalla primavera del 2017.

Punto.

È facile capire che la graduatoria 2018 riguarda la Giunta di cui fa parte Paolo Asti.

Asti dice il falso anche in merito alla mia partecipazione alle iniziative culturali organizzate da lui, cui io non parteciperei. Non è vero, quando un’iniziativa mi interessa vado eccome. All'incontro tra il filosofo Massimo Donà e Dario Vergassola, per esempio, c’ero. Asti era presente, ma evidentemente “in tutt’altre faccende affaccendato”.



MORENO VESCHI