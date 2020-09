Veschi: "Si fa di ogni erba un fascio, non è giusto. Presenterò ricorso"

La Spezia - "Ho avuto una condanna di primo grado di un anno e un mese e senza sequestri di denaro o altre conseguenze. Credo con il massimo delle attenuanti. È la condanna più lieve tra 19 consiglieri regionali". Moreno Veschi, ex consigliere regionale del Partito democratico, oggi confluito in Articolo uno, commenta la sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Genova e fornisce pubblicamente la sua versione dei fatti.



"Mi contestano 900 euro in tre anni, la spesa più bassa fatta da un consigliere. Mi sono fermato, per esempio, alcune notti (4 in 3 anni) a Genova quando avevo il gruppo alla sera e riunioni istituzionali la mattina successiva. Mi dovevo fermare - spiega Veschi - perché non ho la patente. Il rimborso del gruppo in questo caso era una cosa che avveniva dal 1970. Per noi sono spese coerenti con l'attività del gruppo secondo la legge regionale. Infatti nessun organo di controllo regionale ha mai contestato. Non mi si contesta nessuna spesa tipo percorsi benessere, caramelle, acquisti personali, concerti di Baglioni, acquisti di bottiglie di vino come purtroppo hanno fatto altri consiglieri non dell'allora gruppo del Pd. Si fa di ogni erba un fascio ma non è giusto. Sono convinto delle mie ragioni e per questo ricorrerò in appello contro questa sentenza", conclude Veschi.