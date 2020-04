Veschi: "Servono ospedali separati, giusto pensare di dedicare al Covid-19 il San Bartolomeo"

La Spezia - L' Italia è stato il primo paese, dopo la Cina, ad essere colpito dal Coronavirus.

Nessuno era veramente preparato.

Abbiamo avuto due punti di partenza positivi: il servizio sanitario nazionale (SSN); la scelta del governo e del ministro della salute Roberto Speranza di prendere decisioni, così impegnative, sulla base di valutazioni del comitato tecnico-scientifico (e non era scontato).

Occorre, però, anche dire che il SSN si è presentato indebolito a questo appuntamento emergenziale.

Solo l'attuale governo, con la legge di stabilità, aveva cominciato ad invertire la tendenza con maggiori finanziamenti alla sanità.

Siamo indietro, in Europa, sia come numero di posti letto ogni 1.000 abitanti, sia la presenza di una rete di servizi sul territorio - non ospedalieri - molto debole.

Inoltre, siamo un paese con moltissimi anziani.

Ha colpito l'insufficienza delle terapie intensive o subintensive in una Regione come la Lombardia,ma anche in Veneto e in Emilia Romagna, regioni messe molto meglio dell’ “avanzata" Lombardia.

Una delle prime indicazioni che ha dato il governo è quello di separare le strutture di Covid-19 dalle altre strutture ospedaliere.

Ospedali separati o, in subordine, reparti separati, con accessi nettamente distinti.

Nella Asl 5 spezzina si rivendica giustamente che si utilizzi a questo fine il San Bartolomeo di Sarzana.

Ma il problema della Lombardia, oltre la drammatica scelta di utilizzare le RSA, è il suo modello organizzativo sanitario. Un modello che ha puntato ad eccellenze nelle cliniche private (non interessate, per ragioni di profitto, alle terapie intensive) e non ha minimamente finanziato la rete territoriale. Un modello che si è dimostrato un disastro in questa emergenza.

La Liguria di Toti ha preso a modello la sanità lombarda e non quella veneta, per rimanere nel suo ambito di schieramento politico. Sarebbe bene cambiare la musica.

Dopo il picco più alto dell'emergenza, i problemi saranno enormi, con lunghe liste di attesa per le cure e terapie attualmente rinviate ecc.

L' esempio della Asl5 ci dice che è fondamentale assumere medici, specialisti ed infermieri e prevedere un riconoscimento economico ad iniziare da chi è in prima fila.

Ma non solo.

Servono più posti letto negli ospedali e più reparti di terapia intensiva e subintensive permanenti.

Bisogna puntare a superare il modello “ospedalecentrico" .

Prevedere territoriali con un ruolo dei medici di medicina generale, interamente integrati nella organizzazione della sanità pubblica.

Infine, è il momento di ridefinire il rapporto Stato e regioni,che così come è, non funziona, crea tensioni istituzionali e forti disuguaglianze territoriali.



Moreno Veschi, esponente di Articolo uno, ex consigliere regionale