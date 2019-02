Veschi: "Se si muovono gli studenti vuol dire che c'è speranza"

La Spezia - Il Coordinamento provinciale di Articolo1- MDP sottolinea l'importanza della più grande manifestazione degli studenti spezzini degli ultimi anni. "È un segnale positivo - dice Moreno Veschi - quando si muovono gli studenti, vuol dire che qualcosa di molto importante si muove. Gli obiettivi della manifestazione sono significativi, tra gli altri: no alla riforma dell' esame di maturità quando l'anno scolastico già in corso; "scuole sicure" non per instaurare un clima securitario, come pensano gli attuali governanti, ma per non farle crollare e per la manutenzione, sbloccando e aumentando i fondi per l' edilizia scolastica. Inoltre, gli studenti intervengono su un tema, oggi, al centro del confronto politico: no alla regionalizzazione della scuola, come ci si propone con l' autonomia differenziata, a iniziare da Lombardia e Veneto."

Ancora Veschi: "Un piattaforma che punta a difendere la scuola pubblica, che non è tra le priorità del governo giallo-verde. La scuola deve diventare centrale nell’agenda politica del paese".