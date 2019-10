Veschi: "Se l'appalto del 2015 non andava bene perché perdere quattro anni?"

La Spezia - "Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, dice delle cose incredibili e delle clamorose bugie. Dice che la sinistra governa la sanità ligure da cinquant'anni. Dato di fatto: il centrosinistra ha governato la Regione dal 1994 al 2000, prima c'era il pentapartito, niente sinistra. Dal 2000 al 2005, in Liguria hanno governato Forza Italia e la Lega con Biasotti, che fecero 600 milioni di deficit e fallire l'appalto per l'ospedale della Spezia". Moreno Veschi, ex consigliere ed assessore regionale, puntualizza a proposito delle affermazioni del sindaco Peracchini nel post-consiglio comunale di lunedì, sull'ospedale del Felettino: "Il centrosinistra vinse le elezioni del 2005, dopo il fallimento della destra. In quel periodo l'ospedale della Spezia è diventato la priorità ligure ed è stato finanziato. Dopo il 2015, è ritornata la destra con Toti... ed infatti il nuovo ospedale è fermo. Se l'appalto del 2015 non andava bene, come oggi dice la destra, perché non lo hanno rescisso subito? Perché si sono fatti passare ben quattro anni (corre l’anno 2019)? Si vuol fare, ora, una nuova gara che farà perdere altri anni. E si prospetta anche una possibile privatizzazione. Come può pretendere un simile sindaco di avere il consenso delle opposizioni? Sulla mozione di maggioranza l'opposizione si è astenuta, io personalmente avrei votato contro. Peccato, perché le mozioni delle opposizioni erano buone. Forcieri ha votato a favore della maggioranza: è noto il suo amore per l’ospedale di Sarzana, forse nella prospettiva che diventi un giorno l’ospedale provinciale. Articolo Uno aderisce alla manifestazione di Cgil Cisl Uil di venerdì prossimo".