Veschi: "Regione contendibile al centrodestra. Speriamo alleanza con grillini si consolidi"

La Spezia - Intervento di Moreno Veschi, coordinatore provinciale Articolo 1 - Mdp



La Regione Liguria è contendibile: il centrodestra che la governa può essere battuto.

Sembrava invincibile la destra,dopo La Spezia e Sarzana,perse dalla sinistra,ma non è più così.

Io lo sostengo dalle elezioni amministrative della primavera 2019, quando i candidati a sindaco sostenuti dal Presidente della giunta regionale Giovanni Toti hanno perso le elezioni a San Remo, Albenga, Arcola, Vezzano Ligure, Castelnuovo di Magra.

Perché il centrosinistra può vincere?

Perché la giunta Toti ha governato male.

Vi ricordate ,voi, qualcosa di significativo realizzato dalla giunta Toti? Dico una sola, che non sia la comunicazione, per la quale Toti è molto abile essendo un giornalista.

La Liguria in base a tutti gli indicatori è solo andata indietro.

Il sistema sanitario, il welfare , il turismo (tranne alla Spezia dove il trend positivo è stato messo in moto da uomini del centrosinistra), la cultura, il lavoro, i trasporti,la tutela del paesaggio: tutto conferma il declino economico e civile. Per non pensare all' ospedale della Spezia che è fermo.



È inoltre contendibile oggi la Liguria perché Giovanni Toti è più debole politicamente.

Toti ha puntato tutto su Salvini e elezioni subito, per presentarsi a queste ultime con il suo movimento"Cambiamo con Toti" Ma questi programmi sono saltati e il povero Toti è rimasto " in braghe di tela".

Giogio Mule' ,parlamentare di Silvio Berlusconi, eletto in Liguria, ha annunciato che" Toti non sarà il candidato alle elezioni regionali del 2020 di Forza Italia"

Edoardo Rixi, il capo ligure della Lega, ha detto a Toti di tornare in Liguria e di non rompere le scatole alla Lega nazionalmente. "Ragazzino dove vai che il biglietto non c'è l" hai?"

Si può rendere contendibile la Regione se si costruisce subito un nuovo centrosinistra, che tagli definitivamente con l' esperienza di Claudio Burlando dal 2010-2015

Un centrosinistra di quel tempo che pensava di risolvere i problemi con rapporti stretti con i sindaci, al di là del loro colore politico, e che pensava che aumentando gli stipendi ai primari si allargare il consenso, senza invece costruire una "coalizione sociale" nella società ligure.



L'accordo nazionale con 5Stelle può favorire un confronto? Spero di si, che sia una alleanza che si consolidi. Anche il M5s ha interesse che la destra non vinca in Liguria.

Andrea Orlando alla Festa dell'Unità del Limone ha dichiarato che il PD per vincere in Liguria ha bisogno di un candidato alla presidenza della giunta regionale politico e non civile. Il contrario di quello che ad oggi hanno affermato gli altri dirigenti del PD.

Il PD può fare una sola cosa intelligente, che non ha fatto nel 2015, decidere quel nome, se vuol essere unificante , con tutta la coalizione. Il PD deve pensare che senza gli altri, anche se piccoli, non vince. Il PD non è tutto. Penso che questo lo abbiano capito anche i sassi.



Moreno Veschi, coordinatore provinciale Articolo 1 - Mdp

