Veschi: "Peracchini succube di Toti sui temi dell'occupazione"

La Spezia - "I problemi occupazionali hanno poco impatto alla Spezia.

Solo i sindacati denunciano, anche se manca una risposta generale, supportata dalle forze riformiste. Non c'è, inoltre, una adeguata risposta della politica.

La giunta Peracchini non si sente, è succube di Giovanni Toti, presidente della Regione, che pensa solo a Genova (vedi gli accordi con la Cina per la nuova “via della seta”, fatti esclusivamente per Genova).

L'Arsenale ha davanti a sé un futuro buio. Non si fanno assunzioni. Ha 700 dipendenti, destinati a ridursi senza essere sostituiti.



Fincantieri va bene. Ma non c'è un piano di assunzione dei giovani spezzini. Dove sono i parlamentari leghisti, che si riempiono la bocca con: «prima gli italiani»?

Mi si dice: ma i giovani non vogliono andare a lavorare al Muggiano.

Salari decenti, questa è la soluzione!

Mentre si preferisce il subappalto con salari bassissimi...

Fincantieri sii Bono (buono): fai assunzioni dirette!"



(Moreno Veschi, coordinatore provinciale di Articolo 1 - MDP)