Veschi (Mdp): "No alle primarie, sì alle coalizioni locali"

L'ex Pd critico sull'autocandidatura di Battilani a Bolano.

La Spezia - "Tra poco ci sarà una tornata di elezioni amministrative e la elezione del consiglio provinciale. Tra le forze dell' ex campo di centrosinistra si discute di possibili convergenze. L' opinione di MDP- Articolo1, vincolante rispetto alla conclusione di qualsiasi occasione di convergenza, è che condizione preliminare sia la formulazione di un pronunciamento politico inteso a rivedere i metodi di governo che hanno contraddistinto, con poche eccezioni, le precedenti esperienze locali di centrosinistra". Moreno Veschi, coordinatore provinciale Articolo 1- MDP, pone insomma le condizioni: "Occorre superare il personalismo e l'autonomia degli eletti che ha scaturito il distacco dal popolo e dalla partecipazione alla base di gravi sconfitte come quelle del capoluogo e di Sarzana. In tal senso riteniamo assolutamente da evitare il ricorso alle primarie, mentre occorre ogni tentativo volto a cercare di verificare le condizioni per costruire coalizioni locali".



"Siamo convinti - continua Veschi - che tali convergenze non debbano prefigurare l'esperienza di un centro sinistra definito. D'altra parte non vorremmo che forze e sensibilità preoccupate di evitare tali "fughe in avanti" nei rapporti generali con il Pd puntassero, in silenzio, ad occupare compiti e ruoli elettivi rinunciando a "fare politica", e , in particolare, a evitare che tornino a crearsi le circostanze di governo personale poco interessato alla partecipazione, purtroppo favorito dall' attuale sistema elettorale e, fino ad oggi, dal Pd, che non si è impegnato in nessuna esperienza di autocritica e di ricerca collettiva. Ci sono già problematiche avvisaglie in tal senso, come l' autocandidatura di Alberto Battilani a Bolano. Occorre evitare, insomma, di tornare al personalismo degli eletti e non rinunciare alla responsabilità delle posizioni politiche. Per noi si combatte cosi il centrodestra".