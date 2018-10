Veschi (Mdp): "La città non può rinunciare al nuovo Felettino"

La Spezia - "Sul nuovo ospedale del Felettino siamo alla più completa confusione. Lo ha denunciato il consigliere regionale Francesco Battistini, dopo l' audizione alla commissione del Consiglio Regionale con le parti interessate, dal quale ha disertato la societa' Pessina, costruttrice dell nuovo locale. L' ospedale nuovo è a rischio". Moreno Veschi, coordinatore provinciale Articolo1 - MDP, attacca: "Ho l' impressione che ci siano forze che a questo punto non lo vogliono più

Lo ha svelato anche l' esponente della Lega Giovanni De Paoli, consigliere regionale che propone di ristrutturare il vecchio Sant' Andrea. Ma siamo alla pazzia. Il Sant'Andrea è già stato in parte ristrutturato in vista del nuovo per affrontare la fase della transizione. Probabilmente De Paoli non lo sa. Il vecchio ospedale è dell' inizio del 1900 e non è più adatto anche ristrutturandolo. La Spezia ha bisogno del nuovo Felettino, le istituzioni indichino una strada chiara di uscita da questa situazione. In primo luogo il Comune di Pierluigi Peracchini e la Regione di Giovanni Toti. La città e le sue forze sociali si mobilitino."