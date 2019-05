Veschi: "Licenziamento lavoratrice suggerisce di battersi per ripristinare l'articolo 18"

La Spezia - "Massimo Baldino fa un raccolta di firme contro il licenziamento della lavoratrice dell'Acam licenziata. Noi aderiamo volentieri". Moreno Veschi, coordinatore provinciale di Articolo 1-Mdp, si associa all'iniziativa dell'ex consigliere di maggioranza dopo che il tribunale aveva stabilito che il licenziamento era senza giusta causa. "La lavoratrice non doveva essere licenziata... ma non sarà riassunta, perché l' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non c'è più. Serviva ad impedire di licenziare senza giusta causa. La lavoratrice ha subito una violenza ingiusta".



Secondo Veschi il problema è anche di natura politica: "Bisogna battersi per ripristinare l'art.18. Il gruppo parlamentare di Liberi e Uguali, di cui fa parte Articolo1, ha proposto in Parlamento un emendamento in tal senso, in occasione della legge di bilancio, ma è stato bocciato. Lo ha respinto anche il M5S, pur avendo promesso il contrario in campagna elettorale. Il Pd di Zingaretti si deve dare una mossa: prendere le distanze dal Jobs Act di Renzi, proponendo di cambiare le parti che sono contro i diritti dei lavoratori, a iniziare dalla cancellazione dell'articolo 18. Lega e Forza Italia? Con loro non c'è speranza, sono sempre dalla parte dei "padroni"".