Veschi: "Contratto revocato a Pessina è scelta politica"

La Spezia - "Non mi pare che ci siano le basi giuridiche per la scelta di revocare il contratto con Pessina. Mi sembra sia soprattutto il frutto di una decisione presa a livello squisitamente politico. Si ricomincia da zero e tra 5 o 6 anni, se tutto va bene, ci sarà un nuovo ospedale... ma non ci crede più nessuno". La pensa così Moreno Veschi, coordinatore provinciale di Articolo Uno, che attacca i governanti regionali e comunali: "La verità è che Giovanni Toti e Sonia Viale all'ospedale nuovo alla Spezia non hanno mai creduto: in un momento di sincerità lo hanno detto pubblicamente. Hanno già perso ben quattro anni e gli spezzini si tengono il Sant'Anrea costruito nel 1900. Qualcuno ora dirà forse “andiamo al San Bartolomeo di Sarzana” con l'obiettivo di trasformarlo nell’ospedale provinciale? Il sindaco Peracchini non ha difeso gli spezzini, mostrandosi completamente e vergognosamente succube di Toti. Se non si reagisce subito ed in maniera decisa, possiamo dire addio all’ospedale a Spezia".