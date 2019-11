Vertenza Oss, si guarda ai parlamentari spezzini per una deroga

La Spezia - Un concorso con garanzie, una società in house o un emendamento nella Legge di bilancio. Sono questi gli scenari per il futuro dei 158 Oss dipendenti di Coopservice in vista della reinternalizzazione del servizio decisa dalla Regione Liguria. Orizzonti possibili, ma con sostanziali differenze, perché se il concorso sembra la strada maestra (per quanto la meno gradita a lavoratori e sindacati), le altre due opzioni si scontrano con paletti legislativi e tempistiche assai ristrette.



E' questo il quadro emerso nel corso della seduta della III commissione consiliare che si è svolta ieri pomeriggio a Palazzo Civico alla presenza di decine di lavoratrici e lavoratori, dell'assessore al Lavoro, Genziana Giacomelli, e del presidente del consiglio comunale, Giulio Guerri. Un incontro che si è svolto in due tempi a causa della frattura tra Cgil, Cisl e Uil da una parte e Fials Confsal dall'altra: la commissione ha ricevuto la richiesta dei sindacati confederali di svolgere due audizioni separate e la presidente Maria Grazia Frijia, dopo averlo comunicato ai commissari (critici i leghisti Simone Vatteroni e Lorella Cozzani e il popolare Umberto Costantini), ha acconsentito. Anche perché altrimenti l'incontro sarebbe saltato.



La seduta, richiesta da Marco Raffaelli, è servita per fare il punto della situazione per quel che riguarda il destino dei lavoratori a tempo indeterminato che da anni operano nei tre ospedali spezzini e che con il concorso rischiano seriamente di perdere il lavoro a favore di altri - legittimi - aspiranti ai posti che saranno messi a gara da Asl 5.

"Internalizzare - ha esordito Mirko Talamone per la Cisl - è una scelta corretta, per la qualità del servizio, per l'organizzazione del lavoro e per la contrattualizzazione. Abbiamo avuto incontri con l'assessore Sonia Viale e con il commissario Walter Locatelli. Secondo la Regione e Alisa l'unica modalità di assunzione è attraverso il concorso, non è possibile l'assunzione diretta da collocamento. Il personale che opera alla Spezia sarà in parte salvaguardato con un concorso speciale, con il blocco della mobilità su Asl 5 e con la valutazione dell'esperienza ospedaliera. Ma non per questo possiamo dormire sonni tranquilli e invitiamo i lavoratori a studiare in vista del concorso".

I sindacati hanno sottolineato che in altre Regioni è stata creata una società di diritto privato con maggioranza pubblica per l'assunzione diretta dei dipendenti che si trovavano in una situazione simile a quella di quelli di Coopservice, ma il direttore generale di Alisa, Francesco Quaglia, è stato categorico: l'agenzia non vuole correre il rischio di finire davanti alla Corte dei conti.



"Abbiamo fatto passi avanti: in primavera si parlava di 75 unità a tempo pieno e metà delle lavoratrici di Coopservice sarebbe rimasta fuori. Queste persone - ha sottolineato Marco Furletti per la Uil - hanno sopperito alle carenze del pubblico e hanno accettato di prendere la qualifica di Oss, come richiesto dall'azienda negli anni passati. Ora dobbiamo monitorare la stesura del bando e la politica deve essere al nostro fianco per verificare che Asl 5 rispetti i patti. La società in house creata in Puglia è di un periodo precedente all'entrata in vigore della Legge Madia. Non vorremmo creare aspettative che poi potrebbero essere smentite. Sarebbe la soluzione ottimale, ma non siamo nella condizione in cui il comparto pubblico non può svolgere il servizio. C'è invece una strada alternativa, quella seguita dal Miur per il personale Ata...".

"La complessità di questa vertenza sta nella necessità di garantire lavoratrici e lavoratori che prestano servizio da tempo, ma nel rispetto dei paletti normativi, per evitare ricorsi. Non abbiamo chiesto noi il concorso - ha ribadito Lara Ghiglione per conto della Cgil - e abbiamo cercato altre strade praticabili, ma i tecnici della Regione hanno detto che non ci sono margini. Sarebbe un successo se si riuscisse a portare la Regione a spingere il ministero a ricalcare quanto fatto dal Miur. Ma prima di tutto dobbiamo porci il tema di come salvaguardare chi non dovesse passare il concorso".



Per Raffaelli "la partita è sul filo del rasoio. Dobbiamo chiedere con forza lo studio di possibilità diverse dal bando. Inserendosi nel cono d'ombra delle leggi nazionali si può provare una soluzione specifica". Massimo Caratozzolo ha invece perorato la causa della società in house: "Sarebbe perfetta per risolvere una situazione grave che si è creata solo nella Asl spezzina", ha sostenuto.

Secondo Fabio Cenerini "il concorso è un rischio. Si può cercare di limarlo ma si rischiano ricorsi e persone di una certa età sono difficilmente ricollocabili. Abbiamo cinque parlamentari del territorio, convochiamoli e chiediamo che propongano una variazione, una deroga alla legge nazionale". Una soluzione, quella ipotizzata da Cenerini, che ha trovato l'appoggio di Umberto Costantini e di Patrizia Saccone".



"L'unico modo per andare avanti è un emendamento nella Legge di Bilancio, come per il personale Ata della scuola. Altrimenti servirebbe un bando per titoli in cui l'esperienza maturata valga il 60 per cento, ma resta comunque il rischio che venga impugnato", ha dichiarato Mario Ghini per conto della Uil, mentre Furletti ha chiarito i motivi della doppia audizione delle sigle: "Da mesi esistono tavoli separati in Coopservice, e lo stesso vale per il confronto con la Regione. E Fials non firma i contratti nazionali. Ci siamo mossi come confederali, niente di strano".



Compiuto l'avvicendamento al tavolo dei relatori, la parola è stata affidata a Luciana Tartarelli, portavoce di Fials Confsal: "Forse non si è capito che è ancora in vigore l'appalto global service e che c'è un unico servizio che riguarda pulizie, Oss e ausiliariato. La Regione ha deciso giustamente di cambiare strada, ma dividendo le mansioni c'è posto per soli 74 Oss. L'agenzia in house si può fare, anche dopo la Legge Madia - ha sostenuto, presentando un testo scritto che le darebbe ragione -. Facendo i calcoli sul monte ore con le 36 settimanali dei contratti pubblici si arriverebbe a un fabbisogno di 122 Oss. Proponete di percorrere la strada di un emendamento da presentare alle Camere? Ben venga, se ne avete la forza noi ci siamo".



Il tempo, però, corre veloce e la Legge di bilancio potrebbe essere approvata prima dell'incontro tra i commissari e i parlamentari spezzini, proposto per lunedì 11 novembre e ancora da confermare.