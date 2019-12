Vertenza Oss, Sinistra italiana: "Si adoperi per una soluzione anche la giunta comunale spezzina"

La Spezia - Sinistra Italiana esprime solidarietà agli Oss spezzini impegnati in una dura battaglia a difesa dei posti di lavoro.

"Chiediamo alla Regione di creare i dispositivi necessari atti a preservare l’occupazione degli operatori sanitari, a tutela della dignità delle persone, della serenità delle loro famiglie e nella consapevolezza che le preziose competenze acquisite in questi anni da 150 lavoratori non vadano disperse. E’ opportuno in questo senso - afferma il coordinatore provinciale Nicola De Benedetto - che anche la giunta comunale spezzina si adoperi urgentemente per rimettere al centro della discussione politica un’istanza che sta assumendo profili drammatici e che potrebbe mettere in difficoltà molte famiglie.

Confidiamo che la responsabilità collettiva individui contromisure opportune nella stesura del piano di ristrutturazione generale dei servizi Oss e che si operi al fine di evitare tra l’esasperazione dei conflitti in un settore altamente sensibile".