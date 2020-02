Verso le Regionali, +Europa aderisce ad Azione di Calenda

La Spezia - I gruppi territoriali +Europa della Liguria, compresi i due gruppi spezzini, 'Riformisti Spezia' coordinato da Flavio Cavallini e 'Più Spezia' coordinato da Diego Del Prato, aderiscono in blocco ad Azione di Carlo Calenda: “E' il momento di unire i liberal-riformisti in un’unica formazione politica. La realtà politica ci impone di unire in un unico partito i liberal-riformisti europeisti. Il richiamo agli ideali liberal-socialisti dello storico partito d’Azione e la valenza della leadership di Carlo Calenda, costituiscono un buon punto di partenza: in effetti, Azione è nata lo scorso novembre come Costituente aperta a tutti i riformisti. Auspichiamo che la coraggiosa iniziativa ligure sia un buon viatico".



Ancora una volta la Liguria anticipa e sollecita il momento nazionale perché verosimile che ciò che sta accadendo qui succederà anche nelle altre regioni e non dovrebbero esserci dubbi sull'appoggio ad un governo di centrosinistra da parte delle forze liberali, specialmente se dovesse saltare l'eventuale asse Pd-M5S ma non è detto che non si trovi comunque la quadra per andare avanti insieme. Ad oggi costituiti in totale sei gruppi rappresentativi delle quattro province liguri, i cui iscritti, potranno avere, almeno in questa fase, la doppia tessera, proprio per evidenziare il proposito di unire).