Verdi e comitati si incontrano all'Urban center per dare indicazioni alla politica

La Spezia - Sabato 18 gennaio dalle 15.30 presso l'Urban center di Via Carpenino si svolgerà una tavola rotonda con i comitati per confrontarsi discutere valutare e costruire proposte che tengano conto delle istanze che vengono dal territorio in modo da provare a mettere paletti certi e insormontabili alla politica (anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali) che fa quello che vuole sempre e comunque nei territori e sulla testa dei cittadini.



Vorremmo solo parlare, confrontarci e capire.

Vorremmo riuscire a far parlare tutte/i in modo da rendere le problematiche comuni e dar forza alle istanze, cercando di unire e dare forza il più possibile a chi porta avanti le battaglie sul territorio e ridare un senso civico alla politica.

Sarà presente Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale della federazione dei Verdi.