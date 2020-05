Vendita autorimessa Provincia, La Spezia popolare: "Trenta per cento a scuole e viabilità"

La Spezia - Uno dei principali strumenti che la Provincia ha adottato per colmare il deficit da mancati trasferimenti è stato quello di un massiccio processo di alienazione del proprio patrimonio immobiliare. «La vendita dell’autorimessa per complessivi 900.150 euro è senz’altro una boccata d’ossigeno per la liquidità dell’ Ente – dichiara il vicepresidente con delega al Patrimonio Francesco Ponzanelli- il risanamento del bilancio è un input preteso dal Testo Unico degli enti locali ma insieme al mio gruppo chiediamo legittimamente di dirottare una parte di questi introiti per i servizi che dobbiamo assicurare a tutta la cittadinanza».



“In vista della seduta di Consiglio provinciale di venerdì 8 maggio abbiamo presentato un apposito Ordine del Giorno affinché il 30 per cento delle risorse provenienti dalla vendita siano destinate alla manutenzione della viabilità provinciale e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico – affermano i consiglieri Francesco Ponzanelli, Antonio Solari e Claudia Gianstefani, componenti il gruppo La Spezia popolare – inoltre chiediamo che la rimodulazione del piano di rientro della condizione di pre-dissesto della Provincia debba essere necessariamente soggetto a modifica. In questo momento straordinario della nostra storia, non reputiamo sia politicamente sostenibile assegnare priorità esclusiva al deficit dell’ Ente che, peraltro, non è provocato da una sua attuale cattiva amministrazione ma dai tagli indiscriminati operati dai Governi di centrosinistra di allora”.



“Alla Politica il compito prioritario di dare risposte ai cittadini – conclude il gruppo dei popolari in consiglio provinciale – auspichiamo in consiglio un confronto costruttivo perché soddisfare le esigenze della collettività non ha colore politico”.