Variante, Peracchini: "Cantiere fermo a oltre un anno da annuncio Anas"

La Spezia - "Ad oltre un anno dall’annuncio di Anas della pubblicazione del bando di gara per il primo stralcio del terzo lotto della Variante Aurelia della Spezia, il cantiere è ancora fermo. Dopo aver scritto un richiamo formale ad Anas richiedendo la massima e assoluta priorità all’appalto di quest’opera e non avendo ricevuto alcuna risposta, credo sia doveroso informare i miei concittadini di quanto sta accadendo". Parola del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che oggi interviene di una delle grandi partite spezzine, con la speranza che da grande partita non diventi l'ennesima partita incompleta.



"Il terzo lotto della variante Aurelia - scrive ancora il primo cittadino del capoluogo - è per la nostra città strategico dal punto di vista ambientale ed economico per due motivi: da una parte, con il suo sviluppo complessivo di circa 4,50 chilometri, rappresenta un percorso volto a decongestionare la viabilità cittadina; dall’altra, è un percorso alternativo di attraversamento dell’area di accesso alla zona portuale. Sono trascorsi quasi quattordici mesi dall’annuncio di Anas, con la previsione di vedere riaperto il cantiere entro un anno, ma purtroppo non abbiamo ancora avuto riscontro dell’affidamento dei lavori".



Nel mentre è venuto giù il ponte di Albiano, ennesima ferita alla viabilità comprensoriale. "Un collegamento fondamentale fra la Val di Vara e la Val di Magra - afferma il sindaco -, il cui crollo ha avuto la diretta conseguenza di appesantire gravemente il traffico sulla via Provinciale della Spezia e sulla via Provinciale Fornola. In condizioni di normalità, che attualmente non possiamo stimare con certezza visto il periodo del lockdown, la situazione è già critica per garantire i collegamenti. Quando la ripartenza sarà ormai consolidata, avremo una situazione drammatica soprattutto nel momento in cui le condizioni meteo avverse, sempre più gravi negli ultimi anni, potrebbero portare alla chiusura temporanea del tratto della Ripa dove, da qualche giorno, sono ripresi i lavori del cantiere per la messa in sicurezza della frana".



"Non vogliamo essere un territorio penalizzato - conclude Peracchini -, soprattutto in un momento storico che avrebbe tutte le ragioni per essere propizio a una ripartenza vera e propria, a una rivoluzione copernicana nelle infrastrutture. L’importanza di questo tema è stato sollevato più volte non solo dal Comune e dalla Provincia della Spezia ma anche da Regione Liguria vista la strategicità del collegamento. Inoltre, lo snodo del terzo lotto è stato portato all’attenzione del Governo dall’onorevole Gagliardi, che ha più volte interrogato il Ministro sia in commissione sia in aula circa lo stato dei lavori ottenendo, però, risposte sempre molto vaghe. A livello istituzionale, stiamo facendo un lavoro di concerto fra Comune, Provincia, Regione e l’onorevole Gagliardi, parlamentare espressione di questo territorio: Anas deve far seguire i fatti agli annunci".