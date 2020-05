Variante Aurelia ferma da due anni, Gagliardi porta il tema in Parlamento

La Spezia - "Il cantiere del terzo lotto della Variante Aurelia della Spezia è fermo dall’inizio dell’estate 2018 e, a distanza di 13 mesi dalla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori, Anas non ha ancora provveduto all’aggiudicazione e non ha pubblicato i bandi per l’affidamento del secondo e terzo stralcio funzionale. Per questo ho depositato oggi un’interrogazione al Ministro dei Trasporti, che sarà discussa martedì pomeriggio in commissione alla Camera, per sapere cosa intenda fare per sbloccare la situazione". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi interviene in merito al blocco dei lavori sul terzo lotto della Variante Aurelia alla Spezia.



"Sta passando troppo tempo senza che vengano intraprese azioni rapide e, soprattutto, senza che vengano date risposte chiare da parte di Ministero e ANAS. Ci sono in gioco 86 posti di lavoro e la tenuta della viabilità del nostro territorio, già adesso in condizioni critiche. La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente in seguito al crollo del ponte di Albiano Magra, anch’esso strategico per i collegamenti fra val di Magra, bassa val di Vara e Comune di Aulla, quando con l’autunno cittadini e lavoratori riprenderanno la loro routine. Non possiamo più aspettare, chiediamo che i lavori ripartano al più presto e, a questo proposito, sarebbe utile che la decisione di non dichiarare lo stato di emergenza in Liguria venisse rivista, perché permetterebbe di accelerare sulla realizzazione delle opere", conclude.