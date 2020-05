Variante Aurelia, Peracchini: "I tempi si allungano rispetto al cronoprogramma"

La Spezia - “La verità è che i lavori della Variante Aurelia sono fermi dal 2018, ed ancora oggi riceviamo notizie insufficienti da parte del Ministero. Il crono programma che era stato prospettato dal precedente ministro del primo Governo Conte è stato completamente compromesso, e infatti a quattordici mesi dalla pubblicazione del bando di gara ancora non è stato assegnato l’appalto". In merito alla risposta in Commissione trasporti da parte del sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi sulla Variante Aurelia della Spezia, sollecitata dall’interrogazione dell’onorevole Manuela Gagliardi, parla il sindaco Pierluigi Peracchini: "Non solo, anche gli altri due lotti per completare il tratto in questione sono ancora in alto mare, e i tempi si allungano non di mesi, ma di anni. Pessime notizie che confermano quanto il Ministero sia restio a fare pressioni su Anas affinché si accelerino tutti i procedimenti e dalle promesse si passi ai fatti.

Ringrazio l’onorevole Gagliardi per le interrogazioni continue al Ministero, dai territori continueremo a far sentire la voce della ragionevolezza di chi ci vive, lavora, produce e quindi ne conosce i punti di forza e i punti di debolezza. Nella speranza che tutti i parlamentari del territorio se ne occupino e preoccupino, anche chi sostiene questo Governo".