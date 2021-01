Vaccino, Centi e Melley interrogano Palazzo civico su tempi e organizzazione

La Spezia - “Anche nella nostra città il piano di vaccinazione è iniziato, ma molti cittadini oscillano tra informazioni poco chiare e soprattutto si chiedono quando verrà il proprio turno, quale vaccino sarà somministrato e come e dove verrà effettuata la vaccinazione.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: ”Raccogliendo le istanze di tante persone ed allo scopo di fornire un quadro informativo più puntuale, abbiamo interpellato il Sindaco e la Giunta per conoscere dalle Autorità sanitarie regionali modalità, tempi, procedure e luoghi della campagna di vaccinazione di massa alla Spezia.”



Queste le domande dell'interpellanza:



1) la prima fase della campagna vaccinazione (rivolta al personale sanitario ed ai soggetti più a rischio) si sta svolgendo nei tempi programmati e si completerà entro la fine di marzo come da crono programma nazionale?

2) il vaccino attualmente in somministrazione nella nostra Asl è solo il Pfizer oppure è prevista la vaccinazione con altri prodotti messi a disposizione delle autorità sanitarie?

3) in quali mesi dell’anno è prevista nella nostra città la seconda fase della campagna vaccinazione, che riguarderà altri soggetti come ad esempio il personale scolastico, le forze dell’ordine ed i cittadini con più di 60 anni, ed in quali strutture e con quali modalità saranno effettuate le somministrazioni?

4) sono già in corso le verifiche preliminari con la rete dei medici di famiglia spezzini per organizzare la terza fase della campagna immunologica, che riguarderà tutto il resto della popolazione cittadina al di sopra dei 16 anni di età, ed in quali mesi del 2021 ad oggi sono previsti l’avvio e la conclusione della operazione di vaccinazione di massa?

5) come si svilupperà l’operazione su larga scala che interesserà il grosso della nostra cittadinanza ed in quali strutture (ambulatoriali o centri dedicati) verranno somministrati i vaccini ?

6) per realizzare la vaccinazione su larga scala come verranno organizzati gli scaglioni e su quali parametri di selezione (età, zona di residenza, tipologia di attività lavorativa svolta o altro) saranno chiamati i cittadini disponibili a vaccinarsi e tramite quali canali di chiamata (liste Asl, elenchi dei medici di famiglia) saranno contattate le persone?