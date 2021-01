Vaccini, ospedale, sanità non Covid: il direttore Cavagnaro in commissione

La Spezia - Oggi il consigliere Oscar Teja (Cambiamo), in qualità di presidente della Commissione sanità del Comune della Spezia, ha incontrato il neo direttore generale di Asl5, dottor Paolo Cavagnaro. "Di concerto fra le forze di opposizione e maggioranza - afferma in una nota l'esponente del centrodestra - è stato invitato in commissione per parlare di tematiche sanitarie e del nuovo ospedale, quindi ho annunciato al nuovo direttore i temi sui quali lavoreremo prossimamente e gli ho rappresentato le problematiche che necessitano di essere affrontate al più presto, ovvero le vaccinazioni Covid, il nuovo ospedale Felettino, l'organizzazione interna di Asl5. Abbiamo quindi steso un programma di lavoro di massima comune".



"Inoltre - conclude - ho fatto presente che, sebbene stiamo attraversando un momento drammatico dal punto di vista sanitario, la pandemia non deve sempre prevalere su ogni aspetto del servizio sanitario. I cittadini infatti non hanno interrotto la propria vita, le loro esigenze non sono venute meno, perciò occorre lavorare anche per potenziare le prestazioni non afferenti alle cure del Covid-19. L'obiettivo ultimo dovrà sempre essere la garanzia e il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria dei cittadini. Ringrazio sin da ora il dottor Cavagnaro per la disponibilità e gli rinnovo gli auguri di buon lavoro".