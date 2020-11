Vaccini antinfluenzali, Natale (Pd): "E' vero che saranno distrubite soltanto il 50% delle dosi necessarie?"

La Spezia - "Come gruppo consigliare regionale del Partito democratico chiediamo spiegazioni al Presidente Toti con due diverse interrogazioni: nella prima, anche alla luce della discussione avvenuta in Consiglio, vogliamo conoscere i dettagli del piano di assunzioni promesse dalla giunta. Abbiamo chiesto sia il numero, sia la suddivisione per professione e per Asl, che la durata dei contratti. Durante il dibattito sull’emergenza Covid avevo evidenziato che l’Asl 5 partiva da una carenza di personale ante pandemia e da questo dato bisogna basare ogni decisione anche perché il personale che lavora presso le strutture ospedaliere e sul territorio è allo stremo. Abbiamo poi depositato un’interrogazione sul tema della distribuzione dei vaccini influenzali: il nostro allarme è nato dal fatto che, da notizie ufficiose, soltanto poco più del 50% delle dosi necessarie sono state distribuite. Per questo motivo, se le notizie saranno confermate, abbiamo chiesto di intervenire immediatamente per risolvere questo gravissimo problema".