Vaccini antinfluenzali, Italia Viva: "Toti rimuova dirigenti Asl"

La Spezia - "Nei giorni scorsi abbiamo chiesto spiegazioni sulla scarsità di vaccini antinfluenzali nel territorio di Asl 5, che è evidente nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Toti. Ieri candidamente la dottoressa Massei ha ammesso che Asl 5 sa da un mese di avere ordinato diecimila dosi in meno rispetto alle stime fatte proprio dalla azienda stessa. La direttrice sociosanitaria attribuiva la responsabilità dell'errore ad un dirigente in pensione e tirava dritto, come fosse normale amministrazione sbagliare un ordine così delicato. Intanto ci auguriamo che le gravi dichiarazioni di ieri siano l'esito di una seria inchiesta interna per appurare con certezza le responsabilità denunciate alla stampa e vogliamo conoscere i provvedimenti presi verso chi ha errato e sapere perché la Asl 5 ha impiegato da giugno a fine ottobre per scoprire l'errore e rifare l'ordine.

Poi domandiamo alla dottoressa Massei se secondo lei questo comportamento è una sciocchezzuola che può essere annunciata alla stampa con leggerezza e liquidata scaricando la colpa su un sottoposto, guarda un po’ ormai in pensione, mentre domandiamo alla dottoressa Banchero se non pensa di avere qualche responsabilità e di dover trarre qualche conseguenza in merito alle proprie dimissioni. Infine chiediamo al presidente Toti di rimuovere immediatamente i dirigenti responsabili dell’errore sull’ordine dei vaccini influenzali che non può trovare alcuna giustificazione nell’emergenza covid. La nostra provincia non può attendere ancora una dirigenza all'altezza che si occupi di salute pubblica invece di litigare".



Antonella Franciosi - coordinatrice provinciale ITALIA VIVA La Spezia

Federica Pecunia - capogruppo ITALIA VIVA comune della Spezia