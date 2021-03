Vaccini, Costa: “Medici di base figura chiave per recuperare fiducia dei cittadini"

La Spezia - “Dopo il secondo ok dell’Ema sull'efficacia del vaccino AstraZeneca, bisogna recuperare certamente la fiducia dei cittadini. Ognuno di noi, le Istituzioni e la politica tutta, deve far comprendere che il vaccino rappresenta la strada principale per uscire dalla pandemia. Un ruolo chiave in questa campagna di comunicazione e sensibilizzazione dovranno averlo i medici di base, così come i farmacisti, punti di riferimento dei cittadini soprattutto sul territorio. Sono ancora i rappresentanti di una medicina di prossimità, custodi della salute pubblica, fulcro nevralgico delle cure primarie. Una raccomandazione, un consiglio, un invito convinto e consapevole a vaccinarsi promosso dal medico di famiglia potrà fare la differenza. I testimonial e le pubblicità sono certamente importanti ma, talvolta, la parola del proprio medico risulta essere maggiormente rassicurante, valendo più di cento spot”. È questo l’appello lanciato dal sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio anch'io, su Rai Radio 1.