Vaccinazione farmacisti, Teja: "Non poteva essere rimandata"

La Spezia - "La campagna di vaccinazione nei confronti del nuovo coronavirus è una tappa essenziale per sconfiggere la malattia e far ripartire la nostra società. A questo proposito è importante che tutti i professionisti che svolgono una mansione a contatto con il pubblico siano immunizzati quanto prima, come i farmacisti". Così il consigliere comunale di Cambiamo! Oscar Teja interviene riguardo la campagna di vaccinazione dei farmacisti: "Mi sono interessato anch’io a questo aspetto della campagna vaccinale, anche per il mio ruolo di presidente della commissione Sanità, sottoponendo a sindaco e assessore alla Sanità un’interrogazione per capire quali saranno le modalità e i tempi dell’inoculazione del siero a questa categoria di lavoratori. Questo perché la vaccinazione non era prevista nell’immediato per i farmacisti. Recentemente Federfarma ha annunciato che coloro che hanno un’età uguale o maggiore di 55 anni, fra questi lavoratori, saranno vaccinati". Contina Teja: "È di oggi la notizia che anche i farmacisti al di sotto di questa fascia di età sono stati compresi nella campagna di immunizzazione. Questo è senz’altro un passo avanti, i farmacisti hanno svolto un ruolo importantissimo durante il lockdown dell’anno scorso, le farmacie sono state un presidio e punto di riferimento per le persone e lo sono tutt’ora. La vaccinazione di questi professionisti non poteva essere rimandata", conclude Teja.