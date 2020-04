Usb esulta: "Bene che Don Gnocchi abbia rinunciato, noi per primi a denunciarlo"

La Spezia - L'Unione Sindacale di Base della Spezia esprime la propria soddisfazione nell’apprendere che la direzione della

Fondazione Don Gnocchi non per irresponsabilità degli operatori, ma a tutela dei pazienti in condizioni di estrema fragilità ricoverati nella struttura, ha fatto marcia indietro sulla decisione di ospitare malati affetti da Covid-19 nel polo della Spezia. "I recenti fatti di Milano purtroppo ci hanno dato ragione e lo scandalo rimbalzato alle cronache in

questi giorni non è sicuramente dovuto alla scarsa professionalità dei lavoratori, ma alle errate scelte dirigenziali, che hanno portato al collasso anche la struttura di Marina di Massa - spiega il sindacato autonomo -. Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori che l’azienda (che ricordiamo è una onlus) ha definito “di non gradimento”, solo perché hanno cercato di tutelare i propri diritti, in primis il diritto costituzionale alla salute. Auspichiamo che per gli operatori della struttura di Fivizzano di imminente apertura vengano garantite tutte le misure a tutela della salute propria e dei pazienti. Chiediamo inoltre che vengano abbandonate le forme di lavoro atipico ed interinale e si proceda ad una immediata assunzione. Siamo pronti a tutelare i diritti dei lavoratori della Fondazione e delle cooperative ad essa collegate in tutte le sedi opportune".