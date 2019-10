Usb: "Ma a giugno i sindacati confederali dov'erano?"

La Spezia - L’Unione Sindacale di Base, quale componente attiva del Manifesto per la Sanità Locale, aderisce alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl, Uil del 25 ottobre, per una sanità pubblica e gratuita e per un nuovo ospedale pubblico e solido.

"Manifestiamo però le nostre perplessità, sia per il mancato sostegno dei sindacati confederali al Manifesto per la Sanità locale, al quale erano stati invitati a partecipare, ma soprattutto per la mancata adesione e partecipazione alla grande manifestazione del 7 Giugno, alla quale hanno partecipato, oltre alle associazioni aderenti al “Manifesto”, centinaia di cittadini ed alcune forze politiche. L’assenza non casuale di Cgil, Cisl, Uil ha pesato come un macigno sulle persone presenti. Evidentemente dopo quattro mesi qualcosa è cambiato. Sarà un ravvedimento o sarà un’operazione di facciata?"