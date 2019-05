Uno specchio per uscire dal parcheggio: "Noi vicini alle persone"

La Spezia - "Dopo aver riscontrato numerose lamentele da parte di cittadini della frazione di Rebocco/La Chiappa, precisamente di via Monfalcone, del condominio al civico numero 388, che segnalavano difficoltà ad immettersi sulla strada dal cortile privato, adibito a parcheggio, per le auto in sosta che impedivano la visuale per chi si deve immetteva su via Monfalcone, abbiamo richiesto alla giunta comunale e all’assessore Casati di intervenire, collocando una specchio di fronte all’accesso del cortile, così da garantire la visuale agli automobilisti che da anni subivano questa situazione di pericolo. Ringrazio l’assessore Casati che ha accettato la mia richiesta, predisponendo la posa di uno specchio e assicurando così una maggiore sicurezza stradale". Così la consigliera comunale Lorella Cozzani (Lega) in merito all’intervento nel quartiere cittadino, da lei sollecitato. "Ancora una volta – sottolinea – dimostriamo di essere vicini alle esigenze dei cittadini. Non parole ma fatti".