Una sovracopertura contro le infiltrazioni nella scuola del Favaro

La Spezia - Nei vari provvedimenti di Giunta Peracchini deliberati questa mattina è stato approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, un intervento che consentirà di eliminare infiltrazioni d’acqua e rendere più sicuro lo stabile che ospita la scuola di via Ticino. Il progetto deliberato consiste nella realizzazione di una sovracopertura con interventi volti ad un miglior efficientamento energetico con un conseguente risparmio sul tetto dell’edificio scolastico di Via Ticino, in cui hanno sede scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Lo stabile infatti da molti anni era interessato da ingenti e persistenti infiltrazioni d’acqua tanto che ne era stata compromessa l’agibilità nei locali adibiti a palestra. Parte della copertura era stata oggetto, alcuni anni fa, di un intervento di installazione di sovracopertura e coibentazione per eliminare le infiltrazioni, mentre la parte rimanente è stata sottoposta ad interventi di rappezzo dell’impermeabilizzazione che però nel tempo non hanno garantito l’eliminazione delle infiltrazioni.

Oggi è stato deliberato un intervento radicale per la realizzazione di una sovracopertura uguale a quella precedentemente installata ed il posizionamento di un isolamento termico, al fine di ridurre i consumi di riscaldamento e raffrescamento e garantire una totale impermeabilizzazione del tetto Il progetto, per un importo di 170 mila euro consiste nella posa di un pannello un termoisolante che consentirà una migliore coibentazione e un conseguente risparmio energetico e della successiva posa di nuova sovracopertura in alluminio preverniciato.