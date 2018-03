Una plenaria di festa per il Movimento cinque stelle

Gli attivisti e i candidati si sono incontrati ieri sera per celebrare il grande risultato ottenuto a livello locale e nazionale.

La Spezia - Lucia Sommovigo e Terenzio Dazzini non ce l'hanno fatta a centrare l'elezione in parlamento, ma in Via Bragarina, sede del Movimento cinque stelle spezzino, è un tripudio di sorrisi.

Nel corso dell'assemblea plenaria che si è svolta ieri, gli attivisti hanno mostrato tutto l'entusiasmo per il risultato nazionale e per le ottime percentuali a livello locale.

Una vittoria che ha fatto uscire dall'anonimato alcuni simpatizzanti, che ieri sera si sono presentati al resto dei pentastellati spezzini mettendo a disposizione il loro impegno per l'attività consiliare e per condurre il Movimento verso le prossime scadenze. Un futuro verso il quale i Cinque stelle marciano con una crescita sostanziosa dei voti ottenuti a livello provinciale, passati dai 38mila delle Politiche 2013 ai 42mila di domenica scorsa: un guadagno superiore al 10 per cento.



Ancora nessuna dichiarazione da parte dei vertici locali, in attesa che lo staff nazionale dia l'imprimatur, ma solamente un brevissimo punto della situazione su quelli che sono i prossimi step annunciati da Luigi Di Maio.

Prima di chiudere la discussione e stappare le doverose bollicine è stata annunciata la prossima attività, quella della presenza ormai tradizionale del gazebo del Movimento nel corso della fiera di San Giuseppe, tra il 17 e il 19 marzo.