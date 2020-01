Una piazza per Giovando, De Muro: "Per rispetto a mio nonno ritirerò l'interpellanza"

La Spezia - Gentile Assessore Asti,

ho letto quanto da Lei dichiarato alla stampa circa l’interpellanza da me presentata riguardante la richiesta di intitolare una via o una piazza al Maestro Eugenio Giovando.

Mi dispiace che Lei si sia sentito offeso, perché la presentazione del documento non voleva essere un modo per attaccare Lei o l’Amministrazione, tutt’altro. Durante l’esposizione in Consiglio Comunale L’avrei ringraziata di aver provveduto a portare in maniera sollecita la nostra richiesta nella competente commissione.

Ormai dovrebbe sapere che dietro ai documenti che noi presentiamo non c’è mai un secondo fine, anche se capisco che l’abitudine diffusa di tale atteggiamento possa averla indotta in errore.

Non voglio sporcare il nome di Giovando, mio nonno, con polemiche sterili ed assolutamente inutili. Un uomo che, come ho già avuto occasione di dire, era talmente spezzino che anche quando fischiava lo faceva in dialetto.

Onorare la memoria di una persona che ha amato Spezia più di tutti noi, lei e me compresi, e che alla città ha regalato gran parte della sua esistenza senza chiedere nulla in cambio è, ne sono certa, condivisa e rispettata da tutti, anche se oggi difficile da comprendere per molti.

Voleva essere una cosa bella che, come spesso accade quando con occhi diffidenti si guardano le cose dal punto di vista sbagliato, è stata travisata e questo mi ferisce.

Capisco che l’abitudine alla tensione politica porti sempre a pensar male, ma il documento presentato voleva solo essere ciò che è.

Avevo assistito ad un’interpellanza simile proposta da un consigliere di maggioranza a cui Lei aveva risposto in Consiglio Comunale nonostante le procedure siano le stesse per tutti e mi sembrava di poter affrontare la discussione in maniera positiva e leggera (sebbene per me il ricordo sia grande piacere ma infinito dolore), così come è avvenuto in quell’occasione e credevo di poter ricevere lo stesso trattamento.

E’ per tutti questi motivi, per non offenderla, per non fare semplice polemica, per non indurla a risposte inadeguate, per non oscurare qualcosa o qualcuno che invece è stato luce pura, che ritirerò la mia interpellanza.





Cordialmente





Jessica De Muro

Consigliera Comunale

Movimento 5 Stelle

La Spezia