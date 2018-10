Un presidio per dire no al Disegno di legge Pillon

La Spezia - Il Comitato NoPillon della Spezia, in rete con il comitato NoPillon di Milano, ritiene non emendabile il disegno di legge “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi-genitorialità”, noto come ddl Pillon, dal nome del suo firmatario Simone Pillon, senatore della Lega. "È necessario il ritiro perché sono apertamente attaccati diritti civili fondamentali, perché il disegno di legge incide pesantemente sulla vita e sulle emozioni dei minori, mette a rischio le donne che vogliono uscire da relazioni violente, incrementa il conflitto e allunga i tempi di separazione dei coniugi, non considera le disparità economiche ancora presenti tra i generi in Italia e costituisce una pesante ingerenza dello Stato nelle scelte di vita delle persone. Con il pretesto di salvaguardare i minori e consentire la bi-genitorialità, questa proposta di legge non considera i dati di realtà della società italiana".



Il 50,7% delle donne italiane non lavora fuori casa, occupandosi esclusivamente della famiglia (fonte Istat)

Il 40% delle donne che si dimettono dal lavoro fuori casa lo fa dopo la nascita dei figli (fonte: Ispettorato del lavoro)

L’82,5% delle separazioni è consensuale (fonte Istat)

Il 90% degli affidi è condiviso (fonte Istat), senza obbligo di mediazione familiare e di piano genitoriale che secondo il ddl Pillon dovrà essere previamente redatto con un mediatore privato e poi approvato dal giudice.



Considerata l’alta percentuale di separazioni consensuali e di affidi condivisi già garantiti dalla legge vigente, è semplice affermare che il ddl Pillon non è pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie e che ha invece l’obiettivo inespresso di scoraggiare separazioni e divorzi, di fatto eliminando l’assegno di mantenimento per i figli e incrementando le possibilità di contenzioso tra i coniugi. Per avviare un confronto il più possibile aperto e un percorso condiviso da chiunque si batta per i diritti civili e la tutela dei minori, organizziamo un presidio in cui raccogliere le adesioni contro il progetto di legge Pillon venerdì 5 ottobre dalle 16 alle 19 in piazza Mentana - La Spezia.



Del Comitato NOPillon La Spezia fanno parte Alessandra Alessandri, Renata Angelinelli, Franca Beltramo, Isabella Benifei, Mara Biso, Nadia Bissacco, Marina Caprioni, Tiziana Cattani, Viviana Cattani, Laura Cremolini, Patrizia Degli Innocenti, Barbara Della Rosa, Elisa Durizzotti, Arianna Fazzi, Veruska Fedi, Rebecca Galantini, Lara Ghiglione, MariaCarla Mastrantonio, Giuliana Michelini, Barbara Minosa, Pamela Misuri, Marta Montagnani, Jessica Napoli, Stefania Novelli, Federica Paganelli, Federica Pecunia, Paola Sisti, Barbara Sordi, Pia Spagiari, Luisa Vesco, Franca Zanello.



