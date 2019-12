Un piano quinquennale per una sanità dignitosa

La Spezia - Un piano transitorio di investimenti straordinari da oltre 17 milioni di euro complessivi dal 2020 al 2024 nella sanità spezzina in vista della realizzazione del nuovo Felettino, con la gara d’appalto che partirà entro la prima metà del 2020. E così nell'arco dei prossimi cinque anni verranno utilizzati 6 milioni e 20mila euro di interventi infrastrutturali (concentrati all’ospedale Sant’Andrea), altri 6 milioni e 300mila euro per il rinnovamento delle apparecchiature tecnologiche e 5 milioni per l’assunzione di personale, anche in funzione del nuovo ospedale. "E' indispensabile alla sanità spezzina e ai cittadini di questo territorio - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - , a cui vanno garantiti servizi di qualità nelle more dei tempi di costruzione del nuovo Felettino". Alla voce assunzioni straordinarie, ne vengono programmate centoventi tra il 2020 e il 2024 e prevedono l'inserimento di 40 dirigenti medici/sanitari, 29 infermieri, 24 personale tecnico sanitario – fisioterapia, 27 oss.



"Questi investimenti si aggiungono ad altri due risultati fondamentali raggiunti con l’approvazione del nuovo Patto per la Salute: in primis, il via libera all'emendamento Liguria per applicare procedure semplificate in caso di urgenza per l'edilizia sanitaria, oltre che per l'acquisto dei macchinari. Ci adopereremo affinchè il governo lo renda velocemente operativo, in modo applicarlo anche per il nuovo Felettino. Il secondo risultato è l’individuazione di 32 miliardi di euro di fabbisogno nazionale per interventi infrastrutturali: di queste risorse, come anticipato, Regione destinerà 25 milioni al Felettino, per eliminare la permuta dell’Ospedale Sant’Andrea dalla nuova gara” - ha concluso Toti.



"Ora che la situazione si è definita - aggiunge la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - il piano di Alisa e Asl5 parte dai bisogni delle persone e accompagna il sistema verso il nuovo ospedale, con interventi seri e necessari per i prossimi cinque anni. So che la dirigenza ed il personale medico e sanitario sapranno attuare con professionalità un piano che dimostra l’attenzione che abbiamo per il territorio spezzino. È un messaggio positivo alle persone, ai malati che non devono avere preoccupazioni ulteriori provocate dalla burocrazia o dalla sterile polemica politica". Parallelamente agli interventi previsti nel Piano, nella primavera prossima saranno pronte anche le nuove sale operatorie del Sant’Andrea e continueranno ad essere effettuate le opere di manutenzione annuale programmata ordinaria.

Inoltre, per quanto riguarda il rinnovamento tecnologico, nell’ultimo semestre presso l’ospedale spezzino è stato acquistato il nuovo angiografo per la Cardiologia, un mammografo per la Senologia e sono in corso le opere edili per l’installazione della nuova risonanza magnetica che opererà congiuntamente a quella esistente. Inoltre nei primi mesi del 2020 saranno conclusi i lavori di ristrutturazione di alcuni reparti di degenza dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove sarà operativo anche il reparto a conduzione infermieristica, il terzo in Liguria dopo i reparti già realizzati all’ospedale Galliera di Genova e all’ospedale San Paolo di Savona.



In sintesi.

Interventi strutturali sul Sant’Andrea (2020-2024, 6 milioni e 20mila euro totali):

1,8 milioni di euro di adeguamenti antincendio (tra il 2020 e il 2022)

1,3 milioni di euro interventi di risanamento padiglioni più antichi: Centrale, Chirurgie, Casavecchia (entro il 2021)

300mila euro per interventi di miglioramento delle condizioni d’uso (tra cui, ad esempio, il miglioramento della sala d’attesa del Pronto soccorso, la sostituzione degli ascensori montalettighe del Pronto Soccorso e del blocco operatorio)

1,1 milioni per interventi sull’impiantistica (sostituzione unità di trattamento dell’aria e potenziamento condizionamento)

1,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria (stimati in circa 300mila euro l’anno)



Interventi di ammodernamento tecnologico (2020-2024 6 milioni e 300mila euro totali):

1.8 milioni di euro per la sostituzione dell’acceleratore lineare presso il Sant’Andrea (2020)

880mila euro per la sostituzione della Gamma Camera Siemens al Sant’Andrea (2020)

605mila euro per la sostituzione della risonanza magnetica presso il San Bartolomeo (2022)

1.540.000 euro per la sostituzione della Pet-Ct Ge Discovery 710 del presidio della Spezia (2024)

1,5 milioni di interventi di ammodernamento di medio-bassa tecnologia sui diversi presidi della Asl5: mammografo digitale sia per la Casa della salute di Bragarina sia per il San Nicolò di Levanto, microscopio operatorio per il San Bartolomeo, letti elettrici distribuiti nei vari presidi etc. (300mila euro/anno dal 2020 al 2024)