Un nuovo alloggio per anziani con sala e lavanderia alla Chiappa

La Spezia - Sarà sistemato l’immobile di via Anita Garibaldi di proprietà del Comune della Spezia e ospiterà quattro alloggi per anziani. Gli alloggi saranno realizzati da un soggetto privato che si occuperà della realizzazioni delle nuove unità abitative e degli spazi comuni (sala e angolo lavanderia), per una superficie totale di circa mq 190. Saranno invece a carico del Comune i costi per arredi ed allestimenti, pari a 30mila euro, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Si tratta di un intervento che non solo consentirà di riqualificare l’interno dello stabile di via Anita Garibaldi ma che grazie alla realizzazione di questi 4 alloggi contribuirà a rispondere ai bisogni delle fasce più deboli dando la possibilità a persone di età superiore a 65 anni in difficoltà abitative, sole o con rete familiare debole di poter usufruire di un alloggio. Il tutto inserito all’interno di una struttura che potrà anche garantire una vita sociale attiva vista la predisposizione di spazi comuni atti appunto alla socializzazione.