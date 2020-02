Un'interpellanza per avere un rallentatore in Via Sarzana

La Spezia - Installare un rallentatore del traffico in Via Sarzana, in zona Boschetti. Lo chiede il consigliere comunale di minoranza Marco Raffaelli del Partito democratico che in merito ha presentato un’interpellanza precisando che: “Mi é stato fatto presente da alcuni cittadini la pericolositá del tratto di Via Sarzana che, dalla zona del Quartiere Melara – Limone, giunge alla rotonda dei “Boschetti” dove si intersecano Via della Pieve con Via degli Stagnoni. Difatti non é raro imbattersi in veicoli che, proprio in quel tratto di via, ed in etrambi i sensi di marcia, procedono ad alte velocitá, causando pericolo al traffico”.

“Vorrei sapere - conclude - se è intenzione dell’amministrazione installare, lungo il tratto di strada, dei dossi stradali, al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocitá”.