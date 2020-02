Un 'green day' spezzino, per parlare di temi ambientali nelle piazze

La Spezia - "Diamo vita a una giornata programmatica e di partecipazione in piazza affinchè ci siano nel programma politico della Liguria del domani i temi ambientali e le emergenze del territorio". Europa Verde lancia il "green day", un appello di mobilitazione per costruire in piazza un confronto aperto sulle tematiche del territorio cittadino e provinciale chiamando alla mobilitazione cittadini associazioni comitati e movimenti società civile. "Oggi purtroppo la politica viene fatta sui nomi e non sui contenuti. Non rimarremmo impassibili difronte ad una accettazione tacita di scelte contrarie alla salute e alla tutela dell'ecosistema e dell'ambiente contrastando lo sfascio continuo di servizi essenziali come quello sanitario.

Assistiamo quotidianamente al “toto nome “ di chi avrà incarichi politici, ma non sentiamo nessuno parlare di contenuti: metaforicamente nessuno ha mai costruito la casa partendo dal tetto... servono salde fondamenta e giudicando ciò che si vede e si legge la sensazione che si avverte è quello dello sbando o mancanza di progettualità".



Così continua Andrea Germi, portavoce provinciale di Europa Verde: "Pagine e pagine di discorsi sentiti e risentiti per racimolare consensi tante volte facendo a chi la spara più grossa... comunque sempre sopra la testa dei cittadini che paiono per taluni senza diritto di proporre proposte alternative e che per noi devono diventare protagonisti del cambiamento e del miglioramento della qualità della vita. Il nostro sarà un momento di democrazia e confronto costruttivo aperto, volto a creare un fronte comune, ci interessa parlare e discutere in una piazza, un luogo ormai oggi in disuso ma invece per noi fonte di reale socialità , aperto , spazio comune della città in modo e in maniera di poterci far sentire ed ascoltare anche da chi sfiduciato dalla politica non parteciperebbe ad un evento come questo. Dialogo aperto e ideale unione di cause perchè dobbiamo unirci per arrivare a fare fronte comune alle emergenze irrisolte che sono ancora tante e come ben si vede nessuno vuole affrontare: inquinamento e salute, Biodigestore, questione Enel, Masterplan e consumo del territorio, potenziamento allargamento del Parco, Pitelli e altre discariche, la questione Panigaglia, inquinamento del suolo e sottosuolo, il destino delle aree dell'arsenale, la massiccia presenza di amianto con annessi gravi problemi per la salute e per l'ambiente, un servizio sanitario in grado di dare risposte e servizi funzionali ed accessibili a tutti".



Europa verde lancia una sfida reale perchè si rafforzi il contenuto civico e programmatico di una politica che ad oggi esprime solo nomi e cognomi e numeri spesso in negativo a tutto tondo: "E' ora di invertire la rotta e promuovere la partecipazione e la discussione e la risoluzione dei problemi del territorio dando in primis la parola ai cittadini e alle cittadine. Stiamo contattando cittadini associazioni e movimenti per costituire un comitato promotore e definire una data, verosimilmente verso la metà del mese di marzo, per dar vita alla manifestazione".