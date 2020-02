Un emendamento di Orlando punta a facilitare il "cold ironing"

La Spezia - "Sul fronte della riconversione green dell’economia, per Spezia non c’è solo la battaglia, ancora lunga e difficile, per il passaggio della centrale Enel alle rinnovabili. Grazie all’approvazione dell’emendamento presentato da Andrea Orlando al “Milleproroghe”, saranno abbattuti i costi dell'energia elettrica che le navi in porto utilizzeranno per alimentarsi, senza tenere i motori accesi. Ciò permetterà, attraverso la tecnologia del cosiddetto cold ironing, di migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali, contenendo le emissioni delle navi mercantili e da crociera, che costituiscono uno dei maggiori fattori di inquinamento dell’aria delle città portuali. L’obiettivo di fare di Spezia, a risarcimento delle criticità ambientali dei passati processi di industrializzazione, una vera e propria “città d’aria pulita” si realizza attraverso una molteplicità di azioni, tra le quali l’iniziativa di Orlando assume una peculiare rilevanza".



Coordinamento Provinciale Pd Spezia