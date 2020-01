Un convegno sul parco targato Pd

La Spezia - ‘Al Passo con il Parco’ è il titolo dell'evento dedicato al Parco Montemarcello Magra Vara, organizzato dai Giovani Democratici della Val di Magra e dal PD di Sarzana, in programma sabato 25 gennaio, dalle 15 alle 19, nella sala della Repubblica in via Falcinello 1. Dopo i saluti e l’introduzione da parte di Maria Bianchini e Rosolino Vico Ricci, rispettivi segretari democratici dei giovani e del partito sarzanese e di Daniele Borioli, commissario provinciale dem, prenderanno la parola esperti di ambiente ed esponenti politici: Giovanni Lunardon (capogruppo PD in Regione), Pietro Tedeschi (presidente del Parco) e Luigi Piarulli (architetto) relazioneranno sui temi burocratici e amministrativi; Renata Angelinelli (biologa) e Massimo Caleo (ex vicepresidente Commissione ambiente del Senato) nell'ambito dell'educazione ambientale. Le conclusioni saranno affidate all'on. Chiara Braga, membro della segreteria nazionale pd di cui è la responsabile di Agenda 2030 e Sostenibilità. Moderatore: Daniele Pedrazzi, segretario provinciale del Giovani Democratici.