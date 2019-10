Un centinaio dalla Spezia alla Leopolda

La Spezia - Inizia domani la decima edizione della Leopolda, proprio nell'anno in cui Matteo Renzi, reduce dall'incontro-scontro televisivo con Matteo Salvini a Porta a Porta, ha lasciato il Pd per costruire un nuovo partito. Dalla Provincia della Spezia, durante la tre giorni, si succederanno quasi cento presenze tra cui in primis l'onorevole Raffaella Paita e gli amministratori locali che hanno da subito aderito in queste settimane al progetto Italia Viva. C'è ovviamente molta curiosità per questo nuovo corso che non poteva che partire da Firenze, la città dell'ex premier. Sarà lanciato per l'occasione il simbolo del nuovo partito e una serie di direttive su come verrà organizzato il nuovo organismo.