Umbertino, Caratozzolo sull'uso dei fondi della ex Carispezia: "No ad altro inquinamento acustico"

La Spezia - Il consigliere comunale del Partito democratico, Massimo Caratozzolo, ha presentato un'interpellanza al sindaco e alla giunta comunale per conoscere la destinazione dei locali che ospitavano la filiale di Crédit Agricole, chiusa nei mesi scorsi.



"I residenti sono esasperati dal degrado e dai troppi locali che disturbano la quiete notturna - afferma Caratozzolo -. L'amministrazione quindi si regoli circa la destinazione d'uso degli ex locali della Cassa di Risparmio".



Il testo dell'interpellanza



Il sottoscritto Consigliere Comunale

premesso che il Quartiere Umberto I° continua a presentare inalterate tutte le ragioni di degrado già più volte denunciate a codesta amministrazione. Molte dovute ai troppi enti, come la Marina Militare, che in totale mancanza di rispetto dei residenti e della istituzione comunale continuano ad adoperarlo come fosse una “cosa propria” e mi riferisco specificatamente, per quanto riguarda la M.M. allo stato in cui versa la Caserma Duca degli Abruzzi e al relativa inibizione di una porzione rilevante dei marciapiedi comunali di quella zona.

Facendo riferimento alla chiusura della Cassa di Risparmio ubicata in Corso Cavour angolo Via Firenze, che per anni ha svolto un servizio utilissimo a larga parte della popolazione residente nel quartiere.

preso atto che da tempo nei locali rimasti vuoti sono in corso adeguamenti e lavorazioni da parte di una ditta edile

interpella il Sindaco e l’assessore competente per chiedere

- se al momento siano state richiesti permessi per locare in quei locali una nuova attività

- In caso affermativo se sia possibile conoscere di che tipologia di attività si tratti

- Se questa dovesse essere chiaramente inadatta o rappresentasse una aggravante per quanto riguarda la già scarsa vivibilità dei residenti come intenda agire codesta amministrazione, visto che le criticità del quartiere da questo punto di vista sono non solo note, ma già al centro di ripetuti interventi da parte delle forze di pubblica sicurezza.