Uiltrasporti: "Le battaglie sindacali in Atc non diventino oggetto di strumentalizzazioni politiche"

La Spezia - "Proteggiamo le tematiche del lavoro dalle strumentalizzazioni politiche. La Uiltrasporti vuole effettuare alcune doverose considerazioni e chiarimenti, soprattutto in vista della campagna elettorale per le votazioni regionali". Con queste parole i membri della segreteria Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli e le Rsa di Atc Esercizio Liliana Arfanotti, Gianni Venturini e Stefano Passani richiedono la possibilità di intervenire per mettere alcuni puntini sulle i.



"Nello spirito che caratterizza il sindacato Uil, la delegazione di Atc ha sempre effettuato la propria attività sindacale autonomamente e libera da condizionamenti politici, di qualsiasi provenienza trattasi. Ha sempre diffidato di alcune prese di posizione da parte di alcuni esponenti politici, spesso prive di una effettiva conoscenza della realtà aziendale e di una costante volontà di risolvere le problematiche presenti in Atc.

La nostra attività sindacale - affermano - si è svolta sempre ed unicamente nell'interesse dei lavoratori che rappresentiamo, con la volontà di contribuire in maniera costruttiva ma critica alla crescita di Atc e adottando in passato ogni mezzo possibile, fosse stato quello di ipotizzare dimissioni o promuovere una trattativa. All'interno di Uiltrasporti, infatti, sono rappresentate (ed ascoltate) tutte le idee, indipendentemente dal colore politico.

In questa direzione, e proprio nel rispetto di queste diversità, si muoverà anche per il futuro la delegazione sindacale, guardando con attenzione all'operato della dirigenza e della proprietà di Atc. Riportare, quindi, le tematiche del lavoro là dove dovrebbero stare, cioè al tavolo delle trattative, dove è ben accetto il contributo concreto di tutti, proteggendole così dal divenire oggetto di strumentalizzazione politica".