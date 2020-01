Uil Liguria sulle Oss: "Noi tuteliamo le lavoratrici, Battistini è in campagna elettorale"

La Spezia - La reazione spropositata di Battistini rivela quanto le istituzioni non riescano a mettersi in discussione, soprattutto quando la campagna elettorale è alle porte. Tuttavia, la Uil trova banale e prevedibile lo scarica barile rispetto a responsabilità importanti come garantire occupazione e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori che operano in Asl5 come OSS. La Uil non accetta lezioni, tanto meno colpi bassi.



La Uil della Liguria fa il suo mestiere, tutela interesse di parte, che sono quelli dei Lavoratori. Abbiamo sempre sostenuto, senza fraintendimenti, che la soluzione per i 158 OSS della provincia spezzina fosse l'assunzione diretta in ASL 5 senza concorso. La Uil lo ha detto sempre con chiarezza nelle sedi istituzionali e nell'assemblea indetta da Cgil Cisl Uil lo scorso 8 ottobre 2019. Tuttavia, c'è chi, invece, ha sostenuto la società in house. Ci dispiace molto che Battistini sia rimasto sconcertato ma, la nostra riflessione è frutto dello studio dell'emendamento alla Legge di stabilità Regionale, votato all'unanimità da tutto il Consiglio Regionale della Liguria, tra cui anche il consigliere Battistini: “Le procedure assunzionali del personale delle società di cui al comma 1 sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.”)



La Uil, unitariamente alle altre OO.SS., ha proposto una norma votata dal Parlamento nazionale. Purtroppo, per via delle solite elemosine della politica, questa soluzione non ha avuto seguito. Il sindacato ha un obiettivo, che è quello di tutelare i lavoratori, non di farsi eleggere o rileggere. Questa è la vera differenza sulla vicenda delle OSS spezzine, per questo diciamo al consigliere che la Uil sarà sempre e comunque dalla parte delle lavoratrici, fino a quando tutte le 158 non troveranno la giusta e doverosa risposta occupazionale. Il resto è polemica elettorale che non ci riguarda.



Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

Marco Furletti, Coordinatore Uil La Spezia