Ugolini (M5S): "Felettino, mancano milioni. Toti in perenne campagna elettorale"

La Spezia - “Nella provincia spezzina è arrivato l'ennesimo annuncio di un presidente che agisce unicamente secondo la sua perenne campagna elettorale: ha promesso 29 milioni per l'ospedale Felettino. Chi però non mastica i numeri reali del costruendo (chissà quando sarà consegnato ai cittadini) nuovo nosocomio di Spezia, penserebbe di essere al cospetto di un fenomeno di impareggiabile bravura. Invece, la realtà è altra e basta fare due conti per rendersene conto. Stando al direttore generale Asl Cavagnaro, infatti, la stima dei costi per la costruzione e l'entrata in funzione del Felettino ammonterebbe a 178 milioni di euro. Toti invece ha poi parlato di un budget complessivo di 264 milioni di euro. Prima domanda: al netto dell'aumento di spesa, che già di per sé dovrebbe destare qualche perplessità, gli 86 milioni mancanti dove saranno reperiti?”. Lo dichiara il consigliere regionale Paolo Ugolini (Movimento cinque stelle).



“Sorgono dubbi anche in merito ai finanziamenti statali ex art. 20: questi, assegnati dallo Stato alla Regione per il Felettino, infatti, si dovrebbero sommare ai 104 milioni residui dal precedente appalto. Se a questi aggiungiamo i 29 milioni di euro della variazione di bilancio appena approvata dalla Giunta regionale, arriviamo a 133 milioni. Dunque, mancherebbero all’appello 43 milioni per arrivare ai 178 dichiarati da Cavagnaro. Temiamo che l'operazione mediatica celi l'ennesima sòla a spese dei cittadini spezzini: a pensar male si fa peccato, ma il più delle volte… Speriamo di sbagliarci, ma abbiamo già visto come il Felettino sia rimasto sulla carta nonostante le roboanti promesse di un certo presidente”, conclude Ugolini.